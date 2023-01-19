جامعة حلوان تنعى طالبة هندسة: ندعو لها بالمغفرة والرحمة

تنعى جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الطالبة ياسمين أيمن بقسم الهندسة الطبية بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بحلوان.

وقد أنهت الطالبة ياسمين أيمن، الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة، حياتها بالقفز من أعلى مبنى المدينة الجامعية.

هذا، وقد أخطرت إدارة الجامعة النيابة العامة بالواقعة، كما انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، ومازال التحقيق جاريا بمعرفة النيابة العامة للوقوف على ملابسات الوفاة.

وإذ تنعى أسرة الجامعة الطالبة الفقيدة، تدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.