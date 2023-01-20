عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ما هي إجراءات ضمان تموين البلاد للمواد والسلع.. القانون يرد

السلع
السلع

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن إجراءات ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وفقاً لآخر تعديل صادر في مارس عام 2020، الذي أجاز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:


 إجراءات ضمان تموين البلاد

 

(أ‌) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.

(ب‌) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.

(ج‌) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.

(د‌) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.

(‌هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة - وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.

(‌و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.

على كل من تصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها أن يتبع في توزيعها القواعد التي يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

ويُحظر على أصحاب المصانع والتجّار الذين يُنتجون أو يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.

وزير التموين السلع التموينية الداخلية الصناعة وزارة الصناعه الاستيلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

ترشيحاتنا

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

تعرف على أداء أسهم أسواق الخليج اليوم الجمعة

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

سعره أقل وحجمه أكبر .. شعبة المخابز تزف بشرى سارة حول رغيف العيش

رئيس المجلس الأوروبي: من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا

مواعيد مباريات الجمعة 20 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل المضاد الحيوي.. علاج منزلي يقضي على البرد والسعال فورا

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

سريع المفعول ومجرب .. رجيم الأعشاب الحارقة لنسف الكرش

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ