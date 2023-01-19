ويجز في امتحانات عين شمس.. 3 أزمات بطلها مغني الراب الشهير

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس، بشأن وجود سؤال في امتحان مادة دراسات أسلوبية بقسم الإنجليزي كلية ألسن جامعة عين شمس.

امتحان كلية ألسن عين شمس

الأغنية قريبة من عمر طلاب الكلية

وتضمن السؤال ترجمة لمقطع أغنية البخت لمطرب الراب الشهير ويجز، من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وكان نص السؤال:

عيني منها بشكل جدي

وتقيلة مش تقلانة اتبخر سحري

ومش باجي على بالها مفكرتشي

أنا بالي فيها بابا بالي مش ملكي

سحرتني ولا سحرتلي

وعيون مش محتاجة تسحرلي

مش عايزة تجيبني بس جابتني

ونسيتني وفي قصتي حبستني

قالت الدكتورة غادة بلال مدرس لغويات بقسم اللغة الإنجليزية كلية الألسن جامعة عين شمس، إن سؤال ويجز، الذي جاء في امتحان الفرقة الرابعة لطلاب كلية الألسن، لا يوجد فيه أي مشكلة إطلاقًا.

وأوضحت أن أسئلة الامتحان سهلة وبسيطة وتناسب جميع الطلاب، مشيرة إلى أن مادة الدراسات اللغوية فرع من فروع اللغويات ويجب فيها التطبيق على جميع النصوص الأدبية المختلفة سواء كانت قديمة أو جديدة، لافتة إلى أن الطلاب متعودين على نظام هذه الأسئلة ولا يوجد أي شكاوى منهم بعد أداء الامتحان.

وأشارت مدرس لغويات بقسم اللغة الإنجليزية كلية الألسن جامعة عين شمس إلى أن الهدف من وجود هذا السؤال هو إعلاء الحس النقدي، ولابد من وضع نصوص باللغة العربية سواء بالفصحى أو العامية أو الإنجليزية في الامتحان، حتى يستطيع الطلاب المقارنة بين جميع الأشياء والتطبيق بشكل صحيح، وهذه الطريقة مثالية للغاية وسبب وجود هذه الأغنية لتقارب عمر الطلاب من عمر ويجز ويسمعونه كثيرًا ويناسب العصر الذي نعيش فيه حاليًا.

وأضافت أنها حاولت التوصل إلى كاتب الأغنية قبل وضع الامتحان ولكن فشلت المحاولة ووضعت اسم المغني حتى يتم التوثيق فقط لا غير، متمنية لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

وتابعت مدرس اللغويات، أن عادة ما يشعر الطلاب، بناءً على خبرة تدريس تفوق العشرين عامًا وخبرة تدريس مادة الدراسات اللغوية لمدة أربع سنوات، بالعجز أمام النصوص المختلفة اعتقادًا منهم بأنها غير قابلة للتحليل، ولذلك كنت أحرص على كسر حاجز الخوف أمام الطلاب بتدريبهم على مختلف النصوص الجديدة.

وأكدت مدرس اللغويات، أنه لم يتضمن الامتحان في أجزاء العامية المصرية أي كلمات لا تليق، بل بالعكس كلها كلمات عادية محترمة تستخدم فى الحياة اليومية.

ترجمة مقطع مرجان أحمد مرجان

من جانبها قالت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، إنه لا مشكلة في الاستعانة بأغنية المطرب الشاب ويجز على الإطلاق، موضحة “ويجز غنى في بطولة كأس العالم ومثل مصر، إيه المشكلة؟!.. هذه النوعية من الأسئلة تم تدريب الطلاب عليها، والعام الماضي شهد أيضًا سؤال في مادة الترجمة من مقطع فيلم مرجان أحمد مرجان”.

وأكدت عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تتم في هدوء تام داخل القاعات والأسئلة في متناول جميع الطلاب ولا يوجد شكاوي منها إطلاقًا، لافتة إلى أن الامتحانات أيضًا تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة الجميع.

وبعد تداول هذا الخبر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تباينت الاراء بين مؤيد ومعارض ، وجاءت التعليقات كالاتي؛

ففد أشاد البعض منهم بوجود مثل هذه النوعية من الأسئلة خاصة في هذا التوقيت الذي يمكن أن يضع المترجم في موقف يجعله مجبراً على ترجمة هذا النوع، واستكمالاً للتعليقات؛

وعارض عدد من الاشخاص وجود مثل هذا النوع من الأسئلة في الامتحانات ولكن كان عدد المعارضين أقل نسبياً من المؤيدين؛

يذكر أن أغنية "البخت" لمغنى الراب ويجز، والتي تم اصدارها في 27 فبراير 2022 على اليوتيوب حققت رواجاً كبيراً حتى أن عدد مشاهدتها وصل اليوم إلى 174مليون و 110ألف و819 مشاهدة، وهذه هي النسبة الاعلى بين أغانيه مقارنة بأغنية دورك جاي و كيفي كده.

من شوارع الإسكندرية إلى العالمية

ويجز مواليد 1998 هو مغني راب حقق نجاحاً كبيراً منذ أن بدأ في مجال الغناء عام 2020 وأطلق أول اغانيه"دورك جاي"، وأصبح هناك عدد كبير من الشباب يستمع إليه حتى أنه المغني المصري الأكثر استماعاً على سبوتيفاي في 2020 و2021.

كما أنه له تجربة درامية حيث شارك في مسلسل بيمبو للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له في 2021.

كما وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021.

وضعته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أيضاً أن ويجز قام بتقديم كليب الأغنية الختامية لكأس العالم قطر 2022، والتي نُشرت عبر قناة الاتحاد الدولى لكرة القدم عبر يوتيوب، حملت اسم “عزالعرب”، وحققت عشرات الآلاف من المشاهدات فور طرحها.

وتضمن الكليب تصوير مشاهد حية من سوق واقف بالدوحة وهو أبرز معالم العاصمة القطرية، كما سلط الضوء على أبرز اللقطات الإنسانية في المونديال.

وأشاد رواد منصات التواصل الاجتماعي باختيار دولة قطر لمطرب راب مصري ، البالغ من العمر 24 عامًا، لتقديم الأغنية الختامية للمونديال، معتبرين هذه الخطوة بمثابة النجاح الكبير لويجز، ونقلة مهمة في حياته الفنية.