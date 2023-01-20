أخبار التعليم.. بعد تحرير محضر غش لها.. قصة إنهاء طالبة هندسة حلوان حياتها بالمدينة الجامعية.. أغنية البخت.. سؤال بامتحان ألسن عين شمس يثير جدل السوشيال ميديا



نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي حلوان وعين شمس.. تفاصيل

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس برتوكول تعاون مشترك بهدف تبادل وندب أعضاء هيئة التدريس ودعمهم في مجالات التدريس والبحوث، وتبادل المنشورات العلمية والمعلومات، وتبادل الطلاب، وتطوير وتنفيذ الندوات وورش العمل، والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، برامج المهارات الشخصية، القيادة وريادة الأعمال، الارشاد المهني والخدمات، الأنشطة الطلابية ودعم الطلاب، استخدام النوادي وفقا للقواعد والضوابط الموضوعة لكل ناد.



أغنية البخت .. سؤال بامتحان ألسن عين شمس يثير جدل السوشيال ميديا

ورد في امتحان الترجمة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس اقتباس سؤال لترجمة مقطع من أغنية البخت للمطرب الشاب ويجز، وتضمن السؤال «عيني منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانة اتبخر سحري».



جامعة حلوان تنعى طالبة هندسة: ندعو لها بالمغفرة والرحمة

تنعى جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الطالبة ياسمين أيمن بقسم الهندسة الطبية بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بحلوان.

اثار القاهرة تعلن نتيجة جميع برامج الماجستير والدكتوراه العامة والمتخصصة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن إعلان نتائج طلاب الدراسات العليا .

بعد تحرير محضر غش لها.. قصة إنهاء طالبة هندسة حلوان حياتها بالمدينة الجامعية

شهدت جامعة حلوان واقعة مأساوية، حيث أنهت ياسمين أيمن، الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة، حياتها بالقفز من أعلى المدينة الجامعية.