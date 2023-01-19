بعد تحرير محضر غش لها.. قصة إنهاء طالبة هندسة حلوان حياتها بالمدينة الجامعية

شهدت جامعة حلوان واقعة مأساوية، حيث أنهت ياسمين أيمن، الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة، حياتها بالقفز من أعلى المدينة الجامعية.

وأنهت الطالبة ياسمين أيمن، الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة، حياتها بالقفز من أعلى مبنى المدينة الجامعية.

ويكشف صدي البلد. تفاصيل هذا الحادث الاليم و ما قاله زملاء ياسمين عنها و اخر كلماتها قبل مفارقة الحياة :

تفاصيل الوفاة

كشف الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، لـ “صدى البلد”، تفاصيل وفاة وإنهاء الطالبة ياسمين أيمن، الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة، حياتها.

وقال الدكتور محمد المسلاوي، عميد كلية الهندسة، إن الطالبة ألقت نفسها من أعلى المدينة الجامعية، وإنها لم تكن بالكلية.

وأضاف: “تفاصيل وأسباب الوفاة لا نعلمها حتى الآن، وتحقيقات النيابة ما زالت جارية”.

وبالنسبة لتداول بعض الأقاويل عن أن تحرير محضر غش لها هو سبب إنهائها لحياتها، فقد أوضح عميد هندسة حلوان أنه ليس هناك معلومة تؤكد ذلك، وأن النيابة تتولى التحقيق في هذا الأمر.

وأكد الدكتور محمد المسلاوي أنه بالفعل في آخر امتحان للطالبة، تم تحرير محضر غش لها خلال أداء الامتحانات.

وتابع: “نحن حاليًا ننتظر نتيجة تحقيق النيابة”، داعيًا الله عز وجل أن يرحمها برحمته ويسكنها فسيح جناته.

الجامعة تنعي الطالبة ياسمين

وقد نعي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والعاملين بالجامعة، الطالبة ياسمين أيمن، بقسم الهندسة الطبية الفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة حلوان، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وكشف الدكتور السيد قنديل انه قد أخطرت إدارة الجامعة النيابة العامة بالواقعة فور حدوثها كما انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، ومازال التحقيق جاريا بمعرفة النيابة العامة للوقوف على ملابسات الوفاة.

وصية الطالبة ياسمين

وتمنت ياسمين، في منشور مثبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن يتذكرها أصدقاؤها وأهلها، وذلك، حيث قالت: “لعلك تزور حسابي صدفة وأكون حية أو بين يدي الله فاستغفر لي ولك يعفو الله عني وعنك”.

اخر ما قيل عن طالبة هندسة حلوان من زملائها

وساد الحزن بين أهل الطالبة وأصدقائها وزملائها بالجامعة، متمنين أن يرحمها الله ويغفر لها، وقد وصف أصدقاء ياسمين حالتها بأنها كانت “طيبة وصاحبة قلب أبيض وأنهم سيفتقدونها ويفتقدون روحها المرحة”.

وقد سبق ونشرت ياسمين علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوست يتحدث عن الفقد، وأنها لا تتمنى أن تفقد أحدا عزيزا عليها حتى لا يغمرها الحزن“، وعلق عليها أحد أصدقائها قائلا: ”كنتي بتخافي من الفقد وإحنا اللي هنفتقدك ربنا يرحمك ويصبرنا".