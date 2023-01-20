نرمين الفقي تلفت الأنظار بأنوثتها

حرصت الفنانة نرمين الفقي، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت نرمين الفقي، مرتدية سترة انيقة باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي عرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وهو من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.