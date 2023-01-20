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مرأة

هل شرب الماء أثناء تناول الطعام يضر الإنسان ؟

هل شرب الماء أثناء
هل شرب الماء أثناء تناول الطعام يضر الإنسان ؟

شرب الماء أثناء الوجبات من العادات التي يمارسها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك  شرب الماء أثناء الوجبات يعيق بشدة قدرة المعدة على الهضم ويسبب تقلبًا ملحوظًا في مستويات الأنسولين ، كما يحذر مستشار Microboitic Shonali Sabherwal.

غالبًا ما يقال لمعرفة ما إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء ، فقط تحقق مما إذا كنت تشعر بالعطش،  إذا لم تكن كذلك ، فمن المرجح أن يكون تناول السوائل على النحو الصحيح، لكن قد لا يكون تناول أكواب من الماء مع وجبات الطعام هو أفضل وقت لإرواء عطشك.

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يشرح مستشار الماكروبيوتيك شونالي سابروال سبب عدم شرب الماء أثناء وجبتك، معظم الأشخاص يحصلون على الماء مع وجباتهم،  ليس لدى الأشخاص أي فكرة عن مدى خطأ هذه الممارسة ومدى صعوبة هضمهم، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الهضم ، فإن التداعيات متعددة، تتمتع معدتنا بموهبة معرفة موعد تناول الطعام والبدء في إفراز العصارات الهضمية على الفور،  إذا بدأت في شرب الماء في نفس الوقت ، فإن ما تفعله في الواقع هو تخفيف العصارة الهضمية التي يتم إطلاقها لهضم طعامك ، وبالتالي منعهم من تكسير الطعام ".
تظهر الأبحاث أن شرب القليل من الماء أثناء الوجبات ليس مدعاة للقلق ولكن شرب كوب أو كوبين قد يتداخل مع عملية الهضم، توصل باحثون إلى أنه من الأفضل شرب السوائل قبل الوجبات وبعدها بساعتين لأن ذلك يساعد في امتصاص العناصر الغذائية.
في شرح مفصل لما يحدث بالضبط بداخلك عندما تشرب الماء أثناء الوجبات ، يقول Sabherwal أنه يتم امتصاصه بواسطة جدران الأمعاء في المعدة، "يستمر هذا الامتصاص حتى يصبح مركزًا بدرجة كافية حتى تبدأ العصارات الهضمية في هضم طعامك، ومع ذلك نظرًا لاختلاطها بالماء ، فإن هذه المادة المركزة أصبحت الآن أكثر سمكًا من محتويات الطعام الموجودة في معدتك، لذلك سيتم إفراز عصير معدي أقل لهضم طعامك، والنتيجة هي أن الطعام غير المهضوم يتسرب إلى نظامك حيث يتم امتصاصه من خلال جدران المعدة، سيؤدي ذلك أيضًا إلى ارتجاع المريء وحرقان في القلب ".
يحذر Sabherwal من أن شرب الماء مع الوجبات يمكن أن يسبب أيضًا ارتفاعًا في مستويات الأنسولين لديك ، تمامًا مثل الطريقة التي يؤثر بها الطعام عالي نسبة السكر في الدم عليك، "كلما زاد إفراز الأنسولين في مجرى الدم ، زادت فرص تخزين الدهون في جسمك."
لتجنب ترهيب وجباتك ، يقترح Sabherwal عددًا قليلاً من المحظورات، "تأكد من أن طعامك ليس مالحًا جدًا لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عطشك ويؤدي إلى حاجتك إلى تقليل المزيد من الماء،  إلى جانب ذلك فإن تناول الطعام على عجل سيجعلك تبتلع طعامك على الأرجح ، ستشعر بالحاجة إلى غسله بالماء أثناء وجودك فيه. بدلا من ذلك ، امضغ وامضغ ثم امضغ المزيد، نفرز الكثير من عصارات الجهاز الهضمي (الإنزيمات) أثناء المضغ ، مما يجعل عمل المعدة أسهل ".
 

المصدر: timesofindia

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