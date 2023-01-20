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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهية ومختلفة.. طريقة عمل فيليه السمك المكسيكي بالجوز

طريقة عمل فيليه السمك
طريقة عمل فيليه السمك المكسيكي بالجوز

تعتبر طريقة عمل فيليه السمك المكسيكي بالجوز  من الأكلات المكسيكية اللذيذة، وتتميز بكونها من الأكلات السريعة سهلة التحضير.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فيلية المكسيكي بالجوز ، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ المكسيكي، ويمكن تحضيرها في أقل من 50 دقيقة، وتكفي هذه الوجبة لحوالي 2 إلى 4 أشخاص.

 

طريقة عمل فيليه السمك المكسيكي بالجوز

 

طريقة عمل فيليه السمك المكسيكي بالجوز

 

مقادير فيليه السمك المكسيكي بالجوز :
500 غ سمك فيليه
كوب طحين
½ ملعقة صغيرة بهار أسود
ملعقة صغيرة بودرة الثوم
½ ملعقة صغيرة ملح
½ كعك مطحون
½ كوب جوز
2 ملعقة كبيرة صلصة حارة
150 غ كريمة طبخ
½ كوب زيت نباتي


طريقة عمل فيليه السمك المكسيكي بالجوز :
- في صحن غويط نضع الكريمة والصلصة الحارة ثم نقوم  بالتقليب.
في صحن آخر نضع الجوز، الكعك المطحون، البهار الأسود، الملح، بودرة الثوم، ثم نقوم بالتقليب.
- في صحن ثالث نضع الطحين.
- نغمس قطع السمك بالطحين ثم بخليط الكريمة ثم بخليط الجوز على الترتيب.
- نكرر  ما سبق مع كل الكمية التي لديكِ.
- في مقلاة على النار بها زيت نباتي حار، نقوم بقلي السمك ثم نقدمه ساخناً.

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