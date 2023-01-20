نائبة التنسيقية: نقدر الطاقات البشرية بهيئة الرقابة المالية.. ودعم البورصة المصرية ضرورة

قدمت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عرضا موجزا لفكرة التنسيقية وتطور استراتيجيتها ومكتسباتها خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الهيئة العامة للرقابة المالية، ولقاء الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، للتنسيق حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية فى دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة .

وأكدت علي على أهمية زيارة وفد التنسيقية لمقر الهيئة للاطلاع عن قرب على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في الإشراف والرقابة على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.



وأضافت أن التنسيقية تقدر الطاقات البشرية الشابة بالهيئة، وتنتظر منهم المزيد لتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة دعم البورصة المصرية لكافة التحديات التي تواجة الاقتصاد .

وخلال الزيارة ودار النقاش حول عدة قضايا ومسائل تصب جميعها في كيفية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية للقيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد القومي، وكيفية تسهيل عملية وصول وحصول المواطن على الخدمات المالية غير المصرفية مع التأكد من كفاءة وجودة مقدم الخدمة وملاءة الشركات العاملة لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع المالي غير المصرفي.