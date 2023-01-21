سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 21 يناير 2023

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم السبت 21 يناير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.



ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم



سجل سعر حديد عز اليوم نحو 28450 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم عند 28200 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم نحو 27400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 27350 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 27350 جنيها للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 27350 جنيها للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم 27100 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم نحو 23100 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم نحو 27150 جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 27200 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي اليوم نحو 27200جنيه للطن الواحد.



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم :



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1945جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1900جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم 1870 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم نحو 1975جنيها للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1935جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم نحو 1910جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم نحو 1875جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم نحو 1875جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكرى بني سويف" اليوم نحو 1865جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.