تحدوا المستحيل.. شاهد مباراة كرة قدم بالعكازات |فيديو

عندما تكون شغوفًا حقًا بأمر ما، لا شيء يمكن أن يمنعك من تحقيقه، فالزمن يلقي علينا بالعديد من العقبات، لكن المهم هو كيفية التغلب عليها، وقد جسد ذلك مجموعة من الرجال ذوي القدرات الخاصة الذين تحدوا كل الصعاب ليلعبوا كرة القدم.

يفترض الناس عادة أن الرياضة عالية الكثافة مثل كرة القدم تتطلب أن يتمتع اللاعبون بلياقة بدنية.

ورغم ذلك، يوثق مقطع فيديو متداول أنه حتى بدون وجود أطراف تعمل بكامل طاقتها، يمكن للمرء أن يتفوق في هذه الرياضة.

كرة القدم لمبتوري الأطراف

نشر المقطع المنسوب إلى الاتحاد العالمي لكرة القدم للمبتورين على تويتر ضابط شرطة هندي يدعى سانتوش سينج.

يوثق المقطع الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة و 20 ثانية مباراة كرة قدم بين إسبانيا وفريق إنجلترا المتميز.

في الفيديو، يلعب العديد من الرجال المبتورين الذين يرتدون عكازات اللعبة بحماس ولا يدعون إعاقتهم تعيقهم.

يظهر اللاعبون يركلون كرة القدم ويسجلون أهدافًا مذهلة ويحتفلون مع زملائهم في الفريق بينما يستمتعون باللعبة.