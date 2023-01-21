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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أشياء تخبرك أن حماتك ليست عدوك وأنها تريد صداقتك

حماتك ليست عدوك
حماتك ليست عدوك

ليس هناك شك في أن المسلسلات التليفزيونية الهندية قد شوهت صورة الحماة كثيرا، لأنها تظهر على أنها امرأة مخيفة في معظم الأوقات.

 قبل الزواج ، تبدأ الفتيات في البحث عن طرق مختلفة لإرضاء حماتهن وهناك خوف في ذهنها من أنه إذا كانت حماتها ليست جيدة ، فإن زوجها سيبتعد عنها أيضًا لكنها  لا تعرف أن حماتها ، مثلها ، تريد أيضًا أن تكون صديقتها الطيبة.

على الرغم من أن حماتها غالبًا ما تظهر وهي تتآمر ضد زوجة ابنها في المسلسلات التلفزيونية ، إلا أنها في الواقع لا تريد أكثر من رفاهية ابنها .

 كشف موقع بولد سكاى عن 4 علامات  بدءًا من الحصول على هدية في عيد ميلادك إلى الاهتمام بما تحب وما لا تحبه ، العديد من الحموات يحبون أيضًا القيام بأشياء صغيرة من أجل زوجات الأبناء. 

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إذا شعرت أيضًا أن حماتك لا تحبك ، فيمكنك أني تعرف من هذه الإيماءات الصغيرة أنها مهتمة جدًا بالحفاظ على الصداقة معك وهي:
 

تحب أن تسمع منك

ليس هناك من ينكر على الإطلاق أن العديد من الحموات لا يهتمون بما تعتقده. ماذا تريد ؟ ماذا تحب كل ما عليهم فعله هو فرض قرارهم عليك طوال الوقت ، وبسبب ذلك تبدأ زوجة الابن في كره حماتها حتى دون رغبتها في ذلك.

ومع ذلك ، إذا كانت حماتك تتفهم وتعرف أن لديك نفس القيمة التي تتمتع بها حماتك ، فقد تحاول الحفاظ على علاقة صحية معك.

 

التعرف على المزيد عنك


إن معرفة أكبر قدر ممكن بمكان عمل زوجة ابنك ، وروتين نمط حياتها وهواياتها وحياتها المهنية لا يعني أنها تتجسس عليك. كل هذا يشير إلى أنها تريد اتباع نمطك لتكوين صداقات معك. إذا كانت حماتك تسأل عن حياتك - وظيفتك وهواياتك وحياتك - فهي تريد أن تعرفك.

 

احترام عملك

حتى في المنازل التي لا يوجد فيها نقص في المال ، غالبًا ما يُقارن راتب زوجات الأبناء بأشخاص آخرين. ولكن إذا لم تفعل حماتك شيئًا من هذا القبيل وبدلاً من ذلك تقدر وظيفتك وكسب أموالك الخاصة ، فلديك علاقة رائعة معها. هذا لأنها تدرك مدى صعوبة عملك لبناء حياتك المهنية.

 

الغيبة


تمر معظم الفتيات بهذا الشيء بعد الزواج حيث تتصرف حماتهن بلطف في وجهها ، لكن عندما تغادر الغرفة ، لا تأخذ أي وقت في انتقادك. ولكن إذا لم يكن هذا هو الحال مع حماتك ، فأنت محظوظة جدًا. يجب أن تكوني سعيدة بحقيقة أنها تقف خلفك تمامًا كما هي أمامك.

طلاق المسلسلات التلفزيونية التليفزيون قبل الزواج ​​​​​​​health الحماة الحموات

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