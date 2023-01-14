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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دلك باطن القدمين للحصول على 6 فوائد صحية .. تعرف على الطريقة

كيفية تدليك باطن
كيفية تدليك باطن القدمين

 وجدت بعض الدراسات أن تدليك القدم على وجه الخصوص له فوائد عظيمة. تتراوح بين علاج الصداع و خفض ضغط الدم .

نستعرض لكم من خلال السطور التالية فوائد تدليك القدم الصحية .

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تحسين الدورة الدموية

وفقًا لخبراء هارفارد ، عندما لا تمارس الكثير من التمارين أو النشاط البدني ، تصبح عضلات الجسم بما في ذلك ساقيك مشدودة. كما أنه يؤثر على الدورة الدموية. بسبب وجود خطر الإصابة بسكتة دماغية خطيرة بما في ذلك الألم في العديد من الأعضاء. في هذه الحالة ، يمكن أن يكون تدليك باطن القدم مفيدًا. في الواقع ، أعصاب الجسم كلها متصلة بأخمص القدمين.

تخفيف آلام القدم

منذ زمن سحيق يستخدم الناس التدليك لألم القدمين أو المفاصل . تتكون القدم من 26 عظمة مرتبطة بالعديد من المفاصل والعضلات والأوتار والأربطة. حيث يكون الألم شائعًا جدًا. في هذه الحالة ، يمكن أن يوفر تدليك القدم الراحة من العضلات المشدودة والمتوترة.

ضغط الدم منخفض

وفقا لدراسة ، فإن تدليك باطن القدم مفيد في خفض ضغط الدم. أظهرت هذه الدراسة أن 10 دقائق من تدليك القدم تحسن ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم .

العلاجات المنزلية للأقدام المسطحة

القدم المسطحة هي مشكلة باطن القدم المسطحة. هذا يسبب صعوبة في تغييرات المشي أو تشغيل الأنشطة. إذا كان لديك قدم مسطحة أيضًا ، يمكن أن يكون تدليك القدم مفيدًا لعلاجها. التدليك يقوي عضلات القدمين ويعمل بشكل صحيح.

مفيد في حالات الاكتئاب والتوتر

يقلل التدليك من مستويات مادة الكورتيزول "الكيميائية المسببة للتوتر" ، مما يقلل من الاكتئاب والتوتر. يقول الخبراء أيضًا أن التدليك العام يساعد في تعزيز مشاعر الاهتمام والراحة والتواصل ، وقد ثبت أن كل ذلك يساعد في تقليل أعراض التوتر والقلق والاكتئاب .

تخفيف الصداع النصفي

توجد بعض نقاط الضغط في القدمين ، والتي عند الضغط عليها برفق تخفف من الصداع والصداع النصفي . تقع نقطة العلاج بالإبر هذه بين أصابع القدم.

طريقة تدليك باطن القدمين

الطريقة الصحيحة لتدليك قدميك هي أخذ بعض الزيت الدافئ وتدليكه برفق في باطن قدميك. افرك راحة اليد من أصابع القدم نحو الكاحلين. يمكن استخدام زيوت مثل السمسم والبرهمي والخردل للتدليك. ومن المفيد القيام بالتدليك قبل النوم أو بعد الاستيقاظ في الصباح. تجنب تدليك قدميك إذا كنت تعاني من جروح أو جروح أو خدوش أو التهابات.

عضلات الجسم الدورة الدموية ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم الصداع الصداع النصفي النشاط البدني العلاجات المنزلية خفض ضغط الدم رتفاع ضغط الدم الإصابة بسكتة دماغية عضلات القدمين خطر الإصابة بسكتة دماغية تحسين الدورة الدموية ​​​​​​​health فوائد تدليك القدم الصحية تدليك القدم

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