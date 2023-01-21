بدء إجازة نصف العام في مصر لطلاب المدارس والجامعات .. السبت القادم

إجازة نصف العام في مصر 2023.. تبدأ رسميا يوم السبت القادم الموافق 28 يناير 2023 ، لجميع طلاب المدارس والجامعات .

إجازة نصف العام في مصر 2023.. تقرر رسمياً تحديدها بـ أسبوعين فقط ، وبناءا على ذلك من المقرر أن تنتهي إجازة نصف العام في مصر 2023 لطلاب المدارس يوم الخميس 9 فبراير.

إجازة نصف العام في مصر 2023 لطلاب الجامعات

تبدأ إجازة نصف العام في مصر 2023 لطلاب الجامعات في 28 يناير 2023، وتنتهي في التاسع من فبراير، لتستمر لمدة اثني عشر يومًا.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني للجامعات في 11 فبراير 2023، بينما تبدأ امتحانات نصف الفصل الدراسي في 25 مارس 2023، وتنتهي في السادس من أبريل.

وتبدأ امتحانات العملي في 13 مايو 2023، بينما تبدأ امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات في 20 مايو، على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني في الأول من يونيو 2023.

إجازة نصف العام في مصر 2023 لطلاب جامعة الأزهر

تبدأ إجازة نصف العام في مصر 2023 لطلاب جامعة الأزهر من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023م، حتى الخميس 9 فبراير 2023 م.

وصدق مجلس جامعة الأزهر، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة ، والأقاليم يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م، على أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم الخميس الموافق 1 يونيو.



وصدق مجلس الجامعة على بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 م، وتنتهى الخميس الموافق 29 يونيو 2023 م بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتكون امتحانات التصفية للفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 2سبتمبر 2023 م.

قرار عاجل لطلاب المدارس خلال إجازة نصف العام في مصر 2023

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على تنفيذ خطة تدريس مكثفة خلال إجازة نصف العام في مصر 2023 للتلاميذ الضعفاء فى القراءة والكتابة وخاصة فى الصفوف الأولى من المرحلة الإبتدائية ، على أن يتم ذلك تحت إشراف توجيه اللغة العربية بالإدارة، وتنفيذ ندوات توعية ضد مخاطر المخدرات والألعاب الألكترونية، بجانب تنفيذ ندوات توعية لأولياء الأمور لإعلامهم بمنظومة الصفوف الأولى وأنشطة التوكاتسو، بالإضافة إلى تفعيل الرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية.