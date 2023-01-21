بـ ثمن شقة| ثلاجة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. ما قصتها ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، صورة لأغلى ثلاجة في مصر، و تخطى سعرها 100 ألف جنيه، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والذهول من قبل المتابعين.. فما القصة؟

ظهرت الصورة المتداولة للثلاجة داخل إحدى الأسواق أو المحلات التجارية في مصر، حيث تم تدوين ورقة على الثلاجة، يظهر عليها السعر وهو 116 ألف جنيه.

صورة الثلاجة المتداولة

أغلى ثلاجة في مصر

بالبحث عن النوع الخاص بهذه الثلاجة والتحقق من السعر، تبين أنها ضمن سلسلة من أنواع أو موديلات عدة من جيل ذكي أو متطور من الثلاجات يتراوح سعره ما بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه وقد يرتفع عن ذلك.

وبالفعل تبين وجود ثلاجات بهذه الأسعار تباع في مصر، حيث لم تكن الصورة المتداولة مفبركة، بل تبين أيضا وجود موديل آخر من نفس المنتج بسعر تخطى الـ 200 ألف جنيه.

أغلى ثلاجة في مصر

مواصفات أغلى ثلاجة في مصر

لم يكن هذا السعر الضخم من فراغ، حيث تعددت المميزات الخاصة بهذه الثلاجة الفارهة، ومنها الحجم الكبير وخصائص حفظ الأكل والتبريد.

كما توفر الثلاجة، لوحة زجاجية ملونة تتيح لك رؤية داخل الثلاجة دون فتح الباب مما يحافظ على الهواء البارد في الداخل، فما عليك سوى النقر مرتين على الزجاج لإلقاء الضوء على محتويات الثلاجة.

أغلى ثلاجة في مصر

الثلاجة تأتي بسعة تصل إلى30 قدم و800 لتر بحنفية خارجية للحصول على الماء البارد، فضلا عن صانع الثلج ستانلس ستيل.

تحتوي الثلاجة على انفرتر، ونظام هاجين فريش للحفاظ على الطعام طازج، فضلا عن حساسات رقمية، تجميد سريع للفريزر، وشاشة إل إي دي.

تصميم الثلاجة

تصميم الثلاجة مميز، حيث مقسمة إلى 4 أبواب، اثنان في الأعلى ومثلهم في الأسفل.

ثلاجة بثمن شقة

رغم هذه المميزات، إلا أن السعر كان مبالغا فيه، وفقا لتعليقات المتابعين على الصورة المتداولة، حيث سخر الكثير من هذا السعر الخرافي للثلاجة، مؤكدين أنه يعادل ثمن شقة.

الغريب في الأمر، أن هذه الثلاجة مطلوبة من قبل البعض الذين لا يرون سعرها مبالغ فيه كغيرهم، حيث لا يوجد الكثير من الكميات المتوفرة من هذه الثلاجات بالسوق.