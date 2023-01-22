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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 22 يناير 2023 : اهتم بفطارك

برج القوس
برج القوس

مواليد برج القوس يستمتعون بتنوع الحياة والثقافة، ويحيطون أنفسهم بأشخاص مختلفين للغاية ويكوِّنون صداقات في جميع أنحاء العالم.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 22 يناير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 22 يناير 2023

تشير التوقعات الفلكية اليومية، يبدأ يومك بقليل من الكسل ولكن يمكن تحسينه بوجبة فطور صحية تمنحك الطاقة للعمل طوال اليوم، يجب أن تهتم بصحتك العقلية أكثر من جسمك، ابق هادئًا وصبورًا في كل موقف، وتجنب السفر اليوم هو في مصلحتك، قد يفاجئك أحد أفراد الأسرة بأخبار جيدة، إنهم يسعون إلى تقديرك، قدم لهم دعمك، كن ذكيا ويقظا أثناء إجراء أي معاملة، يجب أن تكون حذرا مع نفقاتك أيضا.

توقعات برج القوس في العمل

يجب أن تظل متيقظًا أثناء إنفاق المال، يعتبر توخي الحذر أثناء القيام بالاستثمارات خطوة حكيمة، يمكن أن يكون التعامل مع الممتلكات مربحًا.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد يبدأ اليوم بالكسل وعدم الرغبة في العمل ولكن تناول وجبة مغذية يمكن أن يجعلك تشعر بالنشاط للعمل بشكل جيد طوال اليوم، أضف تمرينًا خفيفًا للحفاظ على نشاط عقلك وجسمك.

برج القوس وحظك اليوم في الحب

أنت بحاجة إلى إظهار عاطفتك ورعايتك تجاههم، قد يحصل مواليد القوس العازبون على اقتراح غير متوقع، يجب أن تقبل ذلك.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

أحد أفراد عائلتك لديه إنجاز ليشاركه معك ومع باقي أفراد العائلة، قد تشعر بالفخر وتقديرهم لكل ما كسبوه بتصميم.

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