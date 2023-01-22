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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 22 يناير 2023 : ركز على نظامك الغذائي

برج الأسد
برج الأسد

يتمتع برج الأسد بأنه قوي وموثوق بالقدرة على جذب الجميع تقريبًا ولديه الطاقة لاستضافة الاحتفالات والمناسبات المختلفة مع الأشخاص الذين يبرزون أفضل ما فيهم.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 22 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 22 يناير 2023

تشير التوقعات الفلكية اليومية، قد تستيقظ مبكرًا في الصباح برغبة ملحة في جعل نمط حياتك أكثر صحة إذا كنت تفكر في الانضمام إلى أي فصول لتعزيز نشاطك البدني ، فإن اليوم هو اليوم المناسب، اذهب للتمشية ، أو انضم إلى صالة الألعاب الرياضية، أو احضر دروس اليوجا، أو تناول طعامًا صحيًا، أو احصل على خطة نظام غذائي لنفسك أو افعل أي شيء آخر ترغب في القيام به، اعمل بجد ولكن أيضًا امنح نفسك بعض الوقت للاسترخاء والدردشة مع زملائك، فهذا سيساعدك على البقاء هادئًا طوال اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

يوم أساسي في العمل، يُنصح جميع مواليد الأسد بالبقاء متسقين ولكن لا يجهدون أنفسهم، حاول أخذ فترات راحة قصيرة والاسترخاء.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

من المستحسن أن تظل متحمسًا مثل هذا في المستقبل أيضًا، أضف أي تمرين ليومك وركز على نظامك الغذائي أيضًا للحفاظ على صحة جيدة.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

اجعل زوجك سعيدًا بشيء يحلو له أكثر من غيره، إنه يوم جيد للمضي قدما بالأمور نحو معرفة بعضنا البعض بشكل أفضل، يُنصح العزاب بإظهار عاطفتهم تجاه من يحبونه.

برج الأسد في شهر يناير 2023

من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الشؤون المالية، حتى لو ارتفعت تكاليفك.

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