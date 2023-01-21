بـ حرفنة .. محمد شريف يسجل الهدف الثالث للأهلي في الزمالك

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث أمام الزمالك، في مباراة القمة 125، التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

سجل الهدف محمد شريف قى الدقيقة 90 بعد عرضية من علي معلول استقبلها محمد شريف بتسديدة قوية فى أعلى شباك الحارس محمد عواد .

وسجل الهدف الأول محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى الشباك برأسه فى مرمى محمد عواد.

وسجل الهدف الثاني محمد شريف الدقيقة 75 ، من عرضية من محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.