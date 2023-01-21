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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي: سعادتي لاتوصف بالفوز على الزمالك في أولى مشاركاتي بمباريات القمة

صدى البلد

أبدى خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بالفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، موجهًا الشكر إلى زملائه الذين ساعدوه على تقديم مباراة مميزة، وقال إنه لم يشعر بأنه لاعب جديد في الفريق، رغم أنه يشارك في أول مباراة له أمام الزمالك بقميص الأهلي.

وأكد خالد عبد الفتاح أن اللعب كقلب دفاع لم يكن غريبًا عليه، خاصة أنه لعب من قبل في هذا المركز عندما كان في صفوف سموحة، لذلك لم يخش من التواجد في مركز مختلف عن مركزه الأساسي.

وأشار لاعب الأهلي الجديد إلى أن جميع اللاعبين ظهروا بشكل جيد وأدوا بروح عالية، مشددًا على أن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي ويشاهد مؤازرة الجماهير في المدرجات لا بد أن يتفانى في واجبه ويؤدي بشكل جيد.

وتعليقًا على مؤازرة جماهير الأهلي للاعبين، قال عبد الفتاح: «جمهور الأهلي كبير جدًّا، وهو السند والداعم الأول لنا دائمًا. نتمنى أن نسعدهم دائمًا وأن نفوز بلقبي الدوري والكأس، ونصل لأبعد مدى في كأس العالم للأندية».

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