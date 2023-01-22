دويدار: الأهلي فريق عادي.. وفيريرا السبب في خسارة الزمالك

انتقد أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق، تغييرات جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك خلال مواجهة القمة 125 في الدوري الممتاز هذا الموسم، مشددا على أن الأهلي فريق (عادي) ولم يفز بسبب قوته، وإنما بسبب أخطاء فيريرا.



قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي فرقة عادية، رغم الفوز على الزمالك في القمة، تغييرات فيريرا هي اللي فوقت لاعيبة الأهلي في الملعب" .



وأضاف: "إمام عاشور كان فردي في لعبه أمام الأهلي وده أثر على الزمالك جماعيا خلال مواجهة أمس".



واختتم حديثه قائلا: "لاعيبة وسط الزمالك كانوا بيتمشوا في الملعب من الدقيقة 12 هل ده حال فريق عايز يكسب؟".