حمدي فتحي يهنئ زوجته بعيد ميلادها: كل سنة وأنتي طيبة يا أم زين

هنأ حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زوجته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر حمدي عدة صور له برفقة زوجتة، وعلق: كل سنة وانتي طيبه ياحبيتي وربنا يخليكي ليا ياأم زين يارب وعقبال سنين كتير واحنا مع بعض".

ويذكر أنه قد أبدى حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته البالغة بفوز فريقه على الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة القمة، التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة كبيرة للغاية واستحق الفوز عن جدارة.

وأكد فتحي أن الفوز على الزمالك وحسم مباراة القمة أمر في غاية الأهمية باعتباره يعزز من صدارة الفريق لجدول الدورى، كما أنه يأتي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

وأثنى حمدي فتحي على الأداء المميز الذي قدمه جميع لاعبي الفريق، مؤكدًا أن الجميع يلعب من أجل الأهلي والكل على قلب رجل واحد.

وقدم حمدي فتحي مباراة مميزة للغاية، وأسهم في أهداف الأهلي الثلاثة، حيث صنع الهدفين الأول والثاني بتمريرتين حاسمتين، كما قدم تمريرة مفتاحية جاء منها الهدف الثالث.