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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| قطيع من الخيول يركض بالشوارع بعد هربه من مزرعة بريطانية

صدى البلد

صور صاحب منزل لقطات ساخرة للحظة هروب ستة خيول،  في أحد الشوارع بينما يحاول صاحبها يائسًا مطاردتها.

خيول هاربة بالشارع

وبحسب فيديو نشرته صحجيةف "ديلي ميل"، يمكن رؤية الخيول اللطيفة للغاية وهي تهرول على طول طريق سكني في والتهام كروس ، هيرتفوردشاير ، دون أي راعي لها، فيما حاول مالك الخيول  الامساك بهم،  بعد هروبهم من مزرعة قريبة.

وقال صاحب الفيديو ، إنه سمع صوت خيول تركض بجوار منزله ولكنه لم يلتف إلى هذا السصوت، ولكن بعد احدث الخيول ضجة كبرة انظر من شرفة منزله ليرى ماذا يحدث خارج بيته.

ليرى المشاهد الساخرة  للخيول وهي تركض بأريحية كاملة ، بينما يحاول مالكها الإمساك بهم لإعادتهم إلى المزرعة مرة أخرى.

خيول هروب الشوارع

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