على طريقتها| ياسمين الخطيب تسخر من خسارة الزمالك

سخرت الفنانة والاإعلامية ياسمين الخطيب من هزيمة النادي الزمالك من غريمة التقليدي النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ وذلك في بطولة الدوري العام لينفرد الأهلي بالصدارة مبتعدا عن الزمالك بفارق 8 نقاط في الدوري المصري.



وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "انا نايمة".



أغلق الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك، وطالب المدير الفني للأهلي من لاعبيه إغلاق ملف القمة والاستفادة من الدروس الكروية التى مرت بها المباراة .



وبدأ كولر وجهازه المعاون الترتيب والاستعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري، المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتى ستكون آخر محطة للمارد الأحمر في الدوري قبل السفر للمغرب لخوض بطولة كأس العالم للأندية.



ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021