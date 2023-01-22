سامح عاشور عن واقعة محامين مطروح: لا أحد فوق القانون والظلم مرفوض

علق سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، على واقعة محامين مطروح الذين حدث بينهم اشتباك مع سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح، قائلا: "كلنا متعلقين بالقانون وسيادة القانون ومفيش حد فوق القانون ومفيش حد يقبل الظلم على أي طرف من الأطراف".

وأضاف سامح عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك قيادات قبلية وقضائية حكيمة تدخلت في الموضوع لتسوية القضية وحلها بعد أن النيابة أحلت محامين مطروح للمحاكمة بأدلة ضعيفة، ويتم بحث عن حل ودي مع شيوخ القبائل.



وحجزت محكمة جنح مستأنف مطروح، اليوم الأحد، الحكم في استئناف "محامين مطروح" الستة على حبسهم سنتين لجلسة 5 فبراير المقبل، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية.

وخلال جلسة اليوم، توافد مئات المحامين أو أكثر على محكمة مطروح الابتدائية، مساندة لزملائهم المحبوسين، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية ومحاميين بالنقض، بالإضافة لمجلس نقابة مطروح وذلك برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين.