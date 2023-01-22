عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح عاشور عن واقعة محامين مطروح: لا أحد فوق القانون والظلم مرفوض

سامح عاشور
سامح عاشور

علق سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، على واقعة محامين مطروح الذين حدث بينهم اشتباك مع سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح، قائلا: "كلنا متعلقين بالقانون وسيادة القانون ومفيش حد فوق القانون ومفيش حد يقبل الظلم على أي طرف من الأطراف".

txt

سامح عاشور: الحوار الوطني يشمل الجميع.. والشعب يعي مخططات الإخوان جيدا

txt

سامح عاشور: كل شعوب بنت أوطانها دفعت الثمن .. فيديو

وأضاف سامح عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك قيادات قبلية وقضائية حكيمة تدخلت في الموضوع لتسوية القضية وحلها بعد أن النيابة أحلت محامين مطروح للمحاكمة بأدلة ضعيفة، ويتم بحث عن حل ودي مع شيوخ القبائل.

وحجزت محكمة جنح مستأنف مطروح، اليوم الأحد، الحكم في استئناف "محامين مطروح" الستة على حبسهم سنتين لجلسة 5 فبراير المقبل، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية.

وخلال جلسة اليوم، توافد مئات المحامين أو أكثر على محكمة مطروح الابتدائية، مساندة لزملائهم المحبوسين، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية ومحاميين بالنقض، بالإضافة لمجلس نقابة مطروح وذلك برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين.

نقابة المحامين حديث القاهرة خيري رمضان سامح عاشور مطروح محامين مطروح محكمة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه بأزمة جديدة

الزمالك يرفض استقالة أمير مرتضى ومذكرة ضد كهربا ومفاجأة حول مصير فيريرا

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

ترشيحاتنا

وزير الري يتوجه لجنوب السودان لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

وزير النقل يتعهد لـ الرئيس بتحصيل تكلفة القطار السريع في هذه المدة

لم تحدث منذ 10 قرون.. ظاهرة فلكية نادرة للقمر في هذا التوقيت..فيديو

11 حيلة لعلاج القلق والتوتر .. تعرف عليها

كامل الوزير: لم يتم بيع موانئ في مصر ونشارك في الإدارة والتشغيل

بـ 7 مقاعد .. سعر سوزوكي ارتيجا في مصر |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض ولبن .. طريقة عمل تورتة الشيكولاتة

حيلة في الاستحمام تجعل عمرك أطول.. لن تتوقعها

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

طريقة عمل طاجن الكوارع بالطماطم فى الفرن

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ