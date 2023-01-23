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برلمان

نائب يشيد بجهود وزارة البيئة في منع التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية بالمحلات

المهندس محمود عصام
المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية

قال المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن إعلان وزارة البيئة اليوم مواصلة جهودها بحظر توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مجانا فى المحال، هو خطوة هامة جدا للقضاء على انتشار الأكياس البلاستيكية فى مصر، وهو أيضا ما يعتبر خطوة هامة لحظر الأكياس البلاستيكية مستقبلا ومنع استخدامها فى مصر.

 

وأكد النائب فى تصريحات له اليوم، أن تلك الخطوة تأتي اتساقا مع مطالباته السابقة وتوصيات مؤتمر إطلاق  حملته لمحاربة استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى الإسكندرية،  تفعيلا لنصوص قانون إدارة المخلفات الصادر فى 2020، على غرار ما يدور فى أنحاء العالم كله، بعد أن أثبت العلم الحديث الأخطار الكبيرة للغاية لهذه الأكياس البلاستيكية على البيئة وعلى الحياة البرية، وحياة الإنسان، وكذلك تسببها فى مشكلات لها عقبات اقتصادية كارثية.

 

وأضاف عصام إنه يعول على محافظة الإسكندرية أن تكون فى طليعة المحافظات التى تلتزم بتطبيق هذا القانون، خاصة بعد أن تضامنت الحكومة مع حملته "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية"، وشارك فى مؤتمر إطلاقها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومسئولى وزارة البيئة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية.

 

واختتم عصام بيانه قائلا، إن المعركة ضد الأكياس البلاستيك هي معركة حياة أو موت، وأن الأمر ليس "ترفا بيئيا"، بل هو حفاظ على أرواح المواطنين، وموارد الدولة.

وزارة البيئة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المحال قانون إدارة المخلفات الحياة البرية

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