موقف الدراويش يتأزم.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإسماعيلي وأسوان في الدوري

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أمام الإسماعيلي والمقامة بينهما في الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الممتاز .
وجاءت المباراة مثيرة وقوية بين الفريقين ، وأضاع أسوان ركلة جزاء حصل عليها بقرار من طارق مجدي حكم المباراة .
ورفع الإسماعيلي رصيده عند النقطة 9 في المرتبة الأخيرة بترتيب جدول الدوري المصري بينما رفع نادي أسوان رصيده عند النقطة 18 في المركز التاسع
وخاض الإسماعيلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد فوزي
خط الدفاع : كريم عرفات وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي .
خط الوسط : محمد حسن وعماد حمدي وعمر الوحش .
خط الهجوم : ياو أنور ومحمد الشامي وفراس الشواط .
ولعب أسوان بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: عمرو حسام
خط الدفاع: ميدو، عطوة، كاستيلو، علي فتحي
خط الوسط: رافائيل، عماد فتحي، محمود صلاح
خط الهجوم: أحمد بلحاج، جدو، باي كامارا