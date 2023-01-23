هتكلم نفسك .. ميزة جديدة في تطبيق واتساب| تفاصيل

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "الآن بامكانك الدردشة مع نفسك .. ميزة جديدة من تطبيق واتساب".

وأضاف التقرير أن تطبيق واتساب يطرح تحديثا جديداً لمستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم، التحديثات تتضمن إمكانية البحث بسرعة عن محادثة حسب التاريخ لأول مرة.

وتابع التقرير أن هذه الميزة تتيح للمستخدمين تحديد التاريخ للانتقال إليه مباشرة دون المرور خلال محادثات طويلة للعثور علي ما يبحثون عنه.

وأشار التقرير إلى أن هناك ميزة أخري تم تقديمها في التحديث الأخير تتيح لمستخدميه إنشاء سلسلة من المحادثات الخاصة مع أنفسهم داخل التطبيق، ومن الممكن استخدام الميزة الجديدة "Massage yourself" لتخزين الملاحظات والوسائط والملفات الشخصية.