عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتكلم نفسك .. ميزة جديدة في تطبيق واتساب| تفاصيل

واتس اب
واتس اب

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "الآن بامكانك الدردشة مع نفسك .. ميزة جديدة من تطبيق واتساب".

txt

كيفية ترجمة نص معين في واتساب WhatsApp قبل إرساله

txt

محدش هيشوفها غيرك.. تحديث جديد في واتساب هيخليك تبعت رسايل لنفسك

وأضاف التقرير أن تطبيق واتساب يطرح تحديثا جديداً لمستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم، التحديثات تتضمن إمكانية البحث بسرعة عن محادثة حسب التاريخ لأول مرة.

وتابع التقرير أن هذه الميزة تتيح للمستخدمين تحديد التاريخ للانتقال إليه مباشرة دون المرور خلال محادثات طويلة للعثور علي ما يبحثون عنه.

وأشار التقرير إلى أن هناك ميزة أخري تم تقديمها في التحديث الأخير تتيح لمستخدميه إنشاء سلسلة من المحادثات الخاصة مع أنفسهم داخل التطبيق، ومن الممكن استخدام الميزة الجديدة "Massage yourself" لتخزين الملاحظات والوسائط والملفات الشخصية.

تطبيق واتسآب WhatsApp قناة العربية ميزة جديدة واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

عاجل.. إيقاف القيد الشتوي لنادي الإسماعيلي ونقل 5 من مبارياته وبدون جمهور

ترشيحاتنا

شرطة كوسوفو تفتح النار على الصرب.. ماذا يحدث؟

السيسي يبحث مع نظيره السنغالي التحضير للقمة الإفريقية السنوية الشهر المقبل

بعد حرق المصحف.. أردوغان يوجه ضربة قوية لـ السويد

أردوغان يعلن موعد انتخابات الرئاسة التركية.. ويهدد البرلمان باستخدام سلطته

الإعدام لمن يشاهد التليفزيون أو يصبغ شعره.. ماذا يحدث في كوريا الشمالية؟

الداخلية تكشف حقيقة تحذيرها من عصابة تسرق المنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من الأنواع المنتشرة بالأسواق.. طريقة صحية لعمل الجبن الأبيض

لن تتوقع.. أطعمة تزيد من الالتهاب في الشتاء

طريقة تحضير شاورما اللحم زي المحلات

نشرة المرأة والصحة.. تسريب صورة صادمة لياسمين عز من أيام المراهقة.. طبيب يفجر مفاجأة عن أدوية البرد

فيديو

حذر اطفالك .. تداول فيديو على الفيسبوك يكشف اسرع سرقة في 7 ثواني

محاولات لكسر الجيش والشرطة.. رسائل مهمة من السيسي للمصريين.. فيديو

لفظ إباحي .. تفاصيل التحرش بـ فتاة في المرج | فيديو

الشرطة تكشف سر اختفاء مساعدة منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ