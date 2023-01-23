كيفية ترجمة نص معين في واتساب WhatsApp قبل إرساله

يعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp هو التطبيق الأكثر استخداما في العالم بأكثر من 2 مليار مستخدم نشط، ويحتاج مستخدمو واتساب في بعض الأحيان إلى ترجمة عدد من النصوص إلى لغات مختلفة أو لغة لا يعرفونها قبل إرسالها .

وبحسب موقع livemint فإن تطبيق واتساب WhatsApp يحتوي على ميزة ترجمة مضمنة يمكن أن تساعد المستخدمين على فهم الرسائل بعدة لغات، ويمكن تفعيلها والاستفادة منها من خلال هذه الخطوات :

افتح دردشة واتساب WhatsApp واكتب رسالة جديدة.

اضغط لفترة طويلة على الرسالة حتى تظهر قائمة.

حدد "المزيد" من القائمة.

اختر خيار الترجمة الذي يظهر .

ستظهر نافذة منبثقة تعرض الرسالة المترجمة.

وفي حالة عدم ترجمة الرسالة إلى اللغة التي تريدها ، فيمكن للمستخدمين تحديد اللغة التي يريدون ترجمة الرسالة إليها.

ومن ناحية أخرى، أشارت تقارير صادرة عن WABetaInfo إلى أن واتساب يطور ميزة تسمح للمستخدمين بنقل البيانات من هاتف أندرويد لآخر باستخدام QR code، بما في ذلك سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه المستخدمون بنقل بياناتهم باستخدام النسخ الاحتياطي لـ Google Drive ، حيث يقضي التحديث الجديد على الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث، وسيتمكن المستخدمون من التبديل إلى هاتف أندرويد جديد بمجرد استخدام QR code.

وتعد الميزة قيد التطوير في الوقت الحالي ومع ذلك ، بمجرد إطلاقها ، سيتمكن المستخدمون من نقل بيانات تطبيقاتهم إلى هواتفهم الأندرويد الذكية من خلال إعدادات واتساب ثم الدخول على الدردشات ثم نقل الدردشة إلى هواتف أندرويد الأخرى، من خلال مسح QR code .