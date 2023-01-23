فرج عامر: محمد صلاح يقترب من الانضمام لـ باريس سان جيرمان

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن إقتراب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول .

ونشر فرج عامر عبر حسابة الرسمي فيسبوك: "محمد صلاح مرشح للإنتقال لباريس سان چيرمان في هذة الانتقالات الشتوية".

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي ليفربول الإنجليزي منفتح أمام فكرة بيع لاعبه محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فأن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، غير مقتنع بأداء محمد صلاح هذا الموسم، ولا يمانع رحيله الصيف المقبل لتدعيم صفوفه بلاعب يُعوضه.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليفربول سيفتح الباب أمام رحيل صلاح الصيف المقبل، في ظل اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بضمه.

وذكرت الصحيفة أن نادي ليفربول سيطلب مبلغ 80 مليون يورو لنقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان، وذلك من أجل التحول للتعاقد مع فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وسجل محمد صلاح 7 أهداف وصنع 4 آخرين في 19 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وجدد محمد صلاح عقده مع ليفربول، الصيف المنقضي، حتى عام 2025.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع محمد صلاح بالقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



