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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على فريق طارق العشري الجديد بعد رحيله عن سموحة

صدى البلد

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن طارق العشري المدير الفني السابق لنادي سموحة دخل حسابات نادي فاركو بقوة خلال الفترة المقبلة للتعاقد معه من أجل تدريب الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" طارق العشري مرشح بقوة لتدريب فاركو بعد رحيل إيهاب جلال .

وأضاف:" طارق العشري مدرب مميز ودخل حسابات فريق فاركو بقوة لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل قيادة الفريق بعدما تم اعتذار اليوم من إيهاب جلال المدير الفني الذي رحل عقب الخسارة من إنبي.

ويذكر أن فريق إنبي حقق الفوز الجولة الماضية على حساب فريق فاركو بركلة جزاء فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة ليحقق فريق إنبي تحت قيادة طلعت يوسف فوز هام على الفريق السكندري

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