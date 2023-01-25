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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملاته اليوم

صدى البلد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم /الأربعاء/ في البنوك المصرية، وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تحركا كبيرا الأسبوع الماضي.


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 29.74 جنيها للشراء، و29.84 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 29.84 للشراء، و29.94 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي 29.90 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 29.82 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو ارتفاعا ما بين 9 - 6 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 32.36 جنيه للشراء، 32.53 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.47 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 32.53 جنيه للشراء، و32.66 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.41 جنيه للشراء، و32.52 جنيه للبيع.
وسجل الجنية الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 36.61 جنيه للشراء، و36.81 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.74 جنيه للشراء، و36.93 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 36.81 جنيه للشراء، و36.93 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.70 جنيه للشراء، و36.83 جنيه للبيع.
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 7.90 جنيه للشراء، و7.94 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي 8.10 جنيه للشراء، و8.12 جنيه للبيع .. والدينار الكويتي سجل 94.19 جنيه للشراء، و97.74 جنيه للبيع/ وفقا للبنك الأهلي.

 

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