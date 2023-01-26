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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تناقش موازنة صندوق تمويل المشروعات التعليمية.. الثلاثاء

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد أربعة اجتماعات الاسبوع القادم وذلك على النحو التالي:- 

 

الاجتماع الأول: يوم الاثنين القادم لمناقشة حساب ختامي موازنتي (ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) للسنة المالية 2021/2022 . 

 

 يعقبه الاجتماع الثاني:-  خاص بمناقشة حساب ختامي موازنتي (مركز البحوث الزراعية – الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) للسنة المالية 2021/2022.

 

بينما يعقد الاجتماع الثالث:- يوم الثلاثاء  وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنتي (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – الهيئة العامة للأبنية التعليمية) للسنة المالية 2021/2022.

 

ويعقبة الاجتماع الرابع :- يوم الثلاثاء أيضا لمناقشة حساب ختامي موازنتي (صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية – صندوق تطوير التعليم) . 

 

و يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري.

 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الماضية، بعد الاستماع للمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

مصطفي سالم لجنة الخطة مجلس النواب وزارة الزراعة

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