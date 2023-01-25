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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل فى حادث انقلاب جرار زراعى بقنا

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب جرار زراعى بقرية الخوالد، التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير  الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مرفق الإسعاف، يفيد مصرع طفل في حادث انقلاب جرار زراعى، بقرية الخوالد بمركز أبوتشت.

 

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وتبين مصرع اسلام محمود عبد الشافى 16 عاماً، عقب انقلاب جرار زراعى يقوده بقرية الخوالد،ما أدى إلى مصرعه فى الحال.

 

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

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