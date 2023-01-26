برلماني: دعم المزارعين والمربين يحقق اكتفاء ذاتيا في المحاصيل الإستراتيجية

عماد الاقتصاد الوطني..

ثمن النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، توقيع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهى طلعت عبدالقوى امين سر التحالف الوطني لدعم العمل الأهلى والتنموى بروتوكول تعاون مشترك لدعم الفلاحين والمربين، قائلا:" خطوة جيدة للفلاحين باعتبارهم عماد الاقتصاد الوطني " .

و أكد “ الشوربجي ” لـ “ صدى البلد ” أن دعم القطاع الزراعي باعتباره عاملا رئيسيا لإحداث الأمن الغذائي ، يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين.

و أوضح عضو زراعة النواب أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خلال السنوات القليلة القادمة اذا استمرت الحكومة فى سياساتها بدعم القطاع الزراعي لاسيما صغار الفلاحين الذين يعانون من نقص مستلزمات الإنتاج ومستلزمات الزراعة.

وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهى طلعت عبدالقوى امين سر التحالف الوطني لدعم العمل الأهلى والتنموى بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف لتنفيذ استراتيجية مشتركة، في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويهدف البروتوكول الى مشاركة التحالف الوطني بالمشروعات والفاعليات المختلفة التى تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين فى مجالات الزراعة وإستصلاح الأراضي، فضلا عن مشاركة الوزارة في تقييم المشروعات التي يقوم بها التحالف في هذا الشأن، كذلك إطلاق العديد من الفاعليات تحت مظلة مبادرة "ازرع" والتي ينفذها التحالف.