تامر أمين: رجال الشرطة لديهم استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن

هنأ الإعلامي تامر أمين، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 71 للاحتفال بـ عيد الشرطة.

وقال تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" نشهد حالة من الأمن والأمان في مصر وربنا يديمها علينا نعمه ".

وتابع تامر أمين :" اللي مش حاسس إن الأمن والأمان نعمة عليه أن يراجع حساباته، وما نشهده من أمن وأمان واستقرار دليل على توافر حياة آمنة في وطن آمن ".

وأكمل تامر أمين :" من غير الأمن والأمان مفيش حياة مستقرة أو وطن مستقر"، مضيفا:" رجال الشرطة لديهم استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن".

وتابع تامر أمين :" 25 يناير كانت ومازالت وستظل تذكرة بركن رئيسي من أركان مصر وهو وزارة الشرطة، ونحن على علم بقيمة التضحيات التي يقدمها أبطال الشرطة لحماية مصر ".