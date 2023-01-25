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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: رجال الشرطة لديهم استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن

تامر أمين
تامر أمين

هنأ الإعلامي تامر أمين، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 71 للاحتفال بـ عيد الشرطة.

 

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وقال تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" نشهد حالة من الأمن والأمان في مصر وربنا يديمها علينا نعمه ".

 

وتابع تامر أمين :"  اللي مش حاسس إن الأمن والأمان نعمة عليه أن يراجع حساباته، وما نشهده من أمن وأمان واستقرار دليل على توافر حياة آمنة في وطن آمن ".

 

وأكمل تامر أمين :"  من غير الأمن والأمان مفيش حياة مستقرة أو وطن مستقر"، مضيفا:" رجال الشرطة لديهم  استعداد للتضحية  بأرواحهم من أجل الوطن".

 

 وتابع تامر أمين :" 25 يناير كانت ومازالت وستظل تذكرة بركن رئيسي من أركان مصر وهو وزارة الشرطة، ونحن على علم بقيمة التضحيات التي يقدمها أبطال الشرطة  لحماية مصر ".

تامر امين مصر الشرطة عيد الشرطة اخبار التوك شو

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