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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

الجنيه والدولار
الجنيه والدولار

توقع خبراء استطلعت وكالة "رويترز" للأنباء آراءهم بشأن الاقتصاد المصري وسعر الصرف أن يرتفع الجنيه المصري في مفاجأة مقابل الدولار الأمريكي بحلول يونيو 2023.

كما توقع اقتصاديو "رويترز" أن تتجاوز معدلات النمو التوقعات.

رويترز

وتوقع الاقتصاديون في رويترز أن الجنيه المصري، الذي أغلق عند 29.82 مقابل الدولار سيرتفع إلى 26.24 للدولار الواحد بنهاية يونيو 2023.

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الدولار

وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض مقابل الدولار بنحو 50 % خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.

وخلص استطلاع "رويترز" إلى أن سعر الإقراض لليلة واحدة للبنك المركزي، عند 17.25 في المائة حاليا، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 15.00٪ بنهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 9.75٪ بنهاية يونيو 2026.

رويترز الدولار الجنيه المصري

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