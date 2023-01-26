أسعار الخضار والدواجن اليوم الخميس 26 يناير في الأسواق.. فيديو

رصدت عدسة “صدي البلد” في بث مباشر، أسعار الخضار والدواجن في الأسواق، لليوم الموافق الخميس 26 من يناير الجاري.

وقال محمد عبده، أحد تجار الخضار بالسوق، أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهًا للكيلو ونصف، وسعر الفلفل الرومي 8 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهًا، وسعر الباذنجان الرومي 8 جنيهًا.

أما عن سعر الليمون فوصل 15 جنيهًا، وسعر الجزر 10 جنيهًا للكيلو ونصف، وسعر الطماطم يبدأ من 5 إلي 10 جنيهًا للكيلو، ويرجع اختلاف سعر الطماطم بسبب اختلاف الجودة.

أسعار الدواجن اليوم

وتحدث إسلام أحمد، أحد تجار الدواجن، عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، إلي عدسة “صدي البلد”.

وقال إسلام، أن سعر الفراخ البيضاء ب71 جنيهًا، وسعر الفراخ البلدي ب80 جنيهًا، وسعر البانية 140 جنيهًا، وسعر الوراك ب75 جنيهًا.

سعر البيض اليوم الخميس في السوق

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، حيث جاءت كالتالي:

استقر سعر البيض الأحمر عند 80 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك بنحو 88 جنيها.

ووصل سعر البيض الأبيض إلى 79 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك بـ 85 جنيهًا .

أما البيض البلدي فسجّل 90 جنيهًا للطبق في المزرعة ليصل إلى الأسواق 98 جنيهًا.

https://fb.watch/ii4nwYKGhg/?mibextid=v7YzmG

https://fb.watch/ii4CxIu5-Y/?mibextid=v7YzmG