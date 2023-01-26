بفستان مجسم.. عبير صبري تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة عبير صبري، صورًا لأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت عبير صبري مرتدية فستان مجسم باللون الكحلي، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الجرئ.

يذكر أن عبير صبري تشارك في مسلسل "جميلة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، سوين بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.