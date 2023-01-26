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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

الهيئة العليا للعشائر
الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية

دعا عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وندّد المصري بالصمت الدولي الذي يدفع باسرائيل الى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في المحافل الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية وخاصة بنيامين نتانياهو واركان حكومته من الفاشيين وقادة جيش الاحتلال الاسرائيلى والذين ارتكبوا صباح اليوم مجزرة دموية في مخيم جنين للاجئين.

وطالب المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية الى التوحد واعادة اللُحمة الى شطري الوطن وانهاء الانقسام البغيض وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لمواجهة التحديات التى يواجهها شعبنا الفلسطيني.

ونعى المصرى باسم كل المكونات العشائرية في قطاع غزه شهداء جنين الابرار.

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