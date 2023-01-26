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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التصديري للملابس الجاهزة: السوق الأمريكي الأكبر وحجم صادراتنا لأوروبا ارتفع 31%

الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة

أكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن ارتفاع  حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة  سببه تخفيض الأسعار والتنافس مع الدول الأخرى التي تصدر الملابس الجاهزة .

 

صادرات الملابس الجاهزة تحقق 2.516 مليار دولار لأول مرة في التاريخ

 

وقالت ماري لويس في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"قمنا  بزيادة  حجم  الانتاج  من الملابس الجاهزة وبالتالي انخفضت قيمة التكاليف وزادت الصادرات، وتم التركيز على العديد من معارض الملابس الجاهزة في مختلف دول العالم ".

 

وأضافت ماري لويس:" خلال الـ 3 سنوات الماضية قامت المصانع المصرية بتحديث  الماكينات والإمكانات  الخاصة بها وقامت بتدريب العمالة على أعلى مستوى وذلك انعكس على تحسن سوق الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ".

 

وتابعت ماري لويس:" السوق الأمريكي هو الأكبر بالنسبة لنا في ملف تصدير الملابس الجاهزة والسوق الأوروبي من الأسواق المستهدفة ".

 

وأكملت ماري لويس:" حجم  الصادرات  المصرية لأوروبا ارتفع بقيمة 31 %  ووصلنا لـ 504 ملايين دولار"، مضيفة:" نامل تحقيق من 20 لـ 30 % زيادة في حجم  الصادرات المصرية  من الملابس الجاهزة".

 

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