التصديري للملابس الجاهزة: السوق الأمريكي الأكبر وحجم صادراتنا لأوروبا ارتفع 31%

أكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة سببه تخفيض الأسعار والتنافس مع الدول الأخرى التي تصدر الملابس الجاهزة .

وقالت ماري لويس في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"قمنا بزيادة حجم الانتاج من الملابس الجاهزة وبالتالي انخفضت قيمة التكاليف وزادت الصادرات، وتم التركيز على العديد من معارض الملابس الجاهزة في مختلف دول العالم ".

وأضافت ماري لويس:" خلال الـ 3 سنوات الماضية قامت المصانع المصرية بتحديث الماكينات والإمكانات الخاصة بها وقامت بتدريب العمالة على أعلى مستوى وذلك انعكس على تحسن سوق الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ".

وتابعت ماري لويس:" السوق الأمريكي هو الأكبر بالنسبة لنا في ملف تصدير الملابس الجاهزة والسوق الأوروبي من الأسواق المستهدفة ".

وأكملت ماري لويس:" حجم الصادرات المصرية لأوروبا ارتفع بقيمة 31 % ووصلنا لـ 504 ملايين دولار"، مضيفة:" نامل تحقيق من 20 لـ 30 % زيادة في حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة".