القرموطى: تنسيقية شباب الأحزاب تطلق الاستراتيجية العامة لعام 2023 .. فيديو

قال الإعلامى جابر القرموطى، إن تنسيقية شباب الأحزاب السياسية هدفها هو، إثراء و تنمية الحياة السياسية فى مصر، و محاولة شباب الاحزاب بتبسيط قرارات الدولة.

وأضاف جابر القرموطى، خلال برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية السى بى سى، أن التنسيقية، تضمنت بعض الإجراءات و الإضافات الهيكلية، و تؤكد أنها استطاعت أن تثبت حريتها، على مدي السنوات الأربع الماضية، كمنصة حوار جامعة لكل التيارات، يتمثل بها مختلف الأحزاب و الشباب السياسي،و الكوادر للعمل العام، وذلك لتعميق الديمقراطية، و إثراء الحياة السياسية، و إعداد جيل قادر على تحمل مسئوليات تجاة القضايا الوطنية.

وأشار جابر القرموطى، إلى أن التنسيقية تضم حاليا ٢٩٨ عضو، منهم ١٩١ من الحزبين بنسبة ٦٤% ممثلين ل ٢٦ حزب سياسى، و ١٠٧ من الشباب السياسية بنسبة ٣٤%، يعبرون عن الايدلوجيات الحزبية ، والتوجهات المختلفة.

وذكر القرموطى، أن الكتلة النيابية التنسيقية تتكون من، ٤٨ عضوا منهم ٣٢ نائبا فى مجلس النواب، و ١٦ نائبا من مجلس الشيوخ، و تبلغ نسبة تمثيل المرأة بنسبة ٤٦%.

وأوضح جابر القرموطى، دور الشباب متمثلين فى أن هناك مجموعة من الشباب المثقف و واعى و مدرك للقضايا التى تشغل بال المواطن، والقضايا التى يهتم بها المجتمع يكون دورهم "كجسر" ما بين القرار عندما يصدر، و القرار عندما يصل و هنا يسمى "تنسيقية شباب الأحزاب "، و هنا يستلزم أن يكون هذا الجسر أمين، لينقل القرارات و الأيديولوجيات من المسئولين إلى المواطن.