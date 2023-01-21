أرجوكم.. جابر القرموطي يحذر من هذا الأمر قبل قمة الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أن مباراة القمة 125 بين النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام في غاية الأهمية، مضيفا أن هذه المباراة ينتظرها الملايين من مشجعي الناديين في مصر.



وخلال برنامجه مانشيت، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، وجه جابر القرموطي، تحذير هاما لجماهير الناديين من التعصب الكروي في هذا مبارة القمة 125، متابعا أن هذه المباراة مجرد مبارة كرة قدم والمكسب أو الخسارة أمرا ممكنا للفريقين.

بلاش تعصب

وتابع جابر القرموطي، أن بلاش تعصب بقي وارجوكم ،ومانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان او برشلونة بيتغلب وأعظم فرق العالم تتغلب دون أي مشكلة، ونتمنى الماتش يعدي علي خير".

