عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرجوكم.. جابر القرموطي يحذر من هذا الأمر قبل قمة الأهلي والزمالك

جابر القرموطي
جابر القرموطي

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أن مباراة القمة 125 بين النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام في غاية الأهمية، مضيفا أن هذه المباراة ينتظرها الملايين من مشجعي الناديين في مصر.

txt

عمرو أديب عن مباراة القمة: إصابات الأهلي كرم من ربنا والزمالك هيفوز

txt

عمرو أديب لـ مدحت شلبي: الزمالك هيكسب الأهلي بكره


وخلال برنامجه مانشيت، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، وجه جابر القرموطي، تحذير هاما لجماهير الناديين من التعصب الكروي في هذا مبارة القمة 125، متابعا أن هذه المباراة مجرد مبارة كرة قدم والمكسب أو الخسارة أمرا ممكنا للفريقين.

txt

إيقاف واستبعاد وإصابات.. تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك قي لقاء القمة

txt

حقيقة انضمام ميسي لـ الهلال السعودي .. ونجم الزمالك يهاجم كهربا

txt

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

بلاش تعصب 

 

وتابع جابر القرموطي، أن بلاش تعصب بقي وارجوكم ،ومانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان او برشلونة بيتغلب وأعظم فرق العالم تتغلب دون أي مشكلة،  ونتمنى الماتش يعدي علي خير".
 

جابر القرموطي القمة القمة 125 الأهلى الزمالك النادي الأهلي مباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

موضوعات متعلقة

موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي في مباراة الزمالك

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

ترشيحاتنا

معالم بلا طريق.. كتاب جديد لـ أحمد المسلماني عن مصر في 50 عاما

تغريم رئيس وزراء بريطانيا لعدم ارتدائه حزام الأمان

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 : تقوية علاقتك العاطفية

شعبة المستوردين: اعتماد الجنيه المصري في روسيا يقلل الضغط على الدولار

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 : زيادة دخلك الشهري

دفن أكثر من ميت في قبر واحد جائز بشرط.. مجدي عاشور يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش للضعف فقط .. تناول الفياجرا يحمي الرجال من هذه الأمراض الخطيرة

عملت بنصيحة ياسمين عز.. سيدة تهدي زوجها وردة مرسومة| المثالي الخيالي

بدون بيض ولبن .. طريقة عمل كيكة هشة وطرية

استأذني الأول.. "خناقة" بين أمينة شلباية وبلوجر شهيرة بسبب "الحجاب"

فيديو

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

حقيقة انضمام ميسي لـ الهلال السعودي .. ونجم الزمالك يهاجم كهربا

فيديوهات فاضحة.. علاقة محرمة بين شاب وفتاة بدأت في النيابة وانتهت بمفاجأة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ