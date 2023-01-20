حقيقة انضمام ميسي لـ الهلال السعودي .. ونجم الزمالك يهاجم كهربا

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية رياضية عن أبرز المستجدات الكروية حيث كشف مدحت عبد الهادي مدرب فريق الزمالك السابق عن رأيه في تألق محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وموقفه من المشاركة في مباراة القمة يوم السبت المقبل.

وأكد مدحت عبد الهادي أن كهربا لاعب جيد وقدم أداء رائع أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر ولكنه لن يبدأ مباراة القمة مشددا أن مباريات القمة لها مواصفات وتفاصيل خاصة.

وقال: “ كهربا مش اللاعب اللي خوف الزمالك يوم السبت، ومن الصعب مشاركته في المباراة ".

وقال كمان يجب على مسؤولي الأهلي دفع الغرامة فورا للزمالك في ظل إعجاب وإشادة الجماهير والإدارة والجهاز الفني بمستوى اللاعب خلال مباراة سموحه الماضية.



وعلى عكس تصريحات مدحت عبدالهادي عن كهربا، كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف كهربا من المشاركه في مباراة القمة أمام الزمالك السبت المقبل في إطار منافسات الجوله ال١٤ من بطولة الدوري المصري.

https://youtu.be/3DxawsjUSmg

وأكد سيف زاهر أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول مقتنع للغاية بإمكانيات كهربا خاصة وأن اللاعب مستعد بدنيا ونفسيا للمشاركة، واكيد هيدفع بيه في التشكيل الأساسي للفريق أمام الزمالك خاصة عقب تألقه اللافت للنظر في مباراة سموحة في نصف نهائي كأس مصر .

