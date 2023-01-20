عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

حقيقة انضمام ميسي لـ الهلال السعودي .. ونجم الزمالك يهاجم كهربا

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية رياضية عن أبرز المستجدات الكروية حيث كشف مدحت عبد الهادي مدرب فريق الزمالك السابق عن رأيه في تألق محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وموقفه من المشاركة في مباراة القمة يوم السبت المقبل.

وأكد مدحت عبد الهادي أن كهربا لاعب جيد وقدم أداء رائع أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر ولكنه لن يبدأ مباراة القمة مشددا أن مباريات القمة لها مواصفات وتفاصيل خاصة.

وقال: “ كهربا مش اللاعب اللي خوف الزمالك يوم السبت، ومن الصعب مشاركته في المباراة ".

وقال كمان يجب على مسؤولي الأهلي دفع الغرامة فورا للزمالك في ظل إعجاب وإشادة الجماهير والإدارة والجهاز الفني بمستوى اللاعب خلال مباراة سموحه الماضية.
 

وعلى عكس تصريحات مدحت عبدالهادي عن كهربا، كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف كهربا من المشاركه في مباراة القمة أمام الزمالك السبت المقبل في إطار منافسات الجوله ال١٤ من بطولة الدوري المصري.

https://youtu.be/3DxawsjUSmg

وأكد سيف زاهر أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول مقتنع للغاية بإمكانيات كهربا خاصة وأن اللاعب مستعد بدنيا ونفسيا للمشاركة، واكيد هيدفع بيه في التشكيل الأساسي للفريق أمام الزمالك خاصة عقب تألقه اللافت للنظر في مباراة سموحة في نصف نهائي كأس مصر . 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

ترشيحاتنا

نقاش صريح.. وزير الدفاع الأوكراني يبحث أزمة الدبابات مع نظيره الألماني

مواعيد سقوط القضايا في الجنح والجنايات والأحوال الشخصية

استأذني الأول.. "خناقة" بين أمينة شلباية وبلوجر شهيرة بسبب "الحجاب"

عميد زراعة عين شمس الشخصية الأكثر تأثيرا لعام 2022

عاجل .. خصم 15 نقطة من يوفنتوس في الدوري الإيطالي

سمار سوداني وحجاب.. حليمة عدن تدخل قائمة أجمل وجه في العالم| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمار سوداني وحجاب.. حليمة عدن تدخل قائمة أجمل وجه في العالم| شاهد

علاج سحرى.. ماذا يفعل دهن النعام للمفاصل؟

وفر فلوس الكشف.. روشتة هاني الناظر لعلاج الثعلبة

بزعل لما بشوف نفسي بالحجاب.. 5 صور لسهير رمزى بعد خلعه

فيديو

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

حقيقة انضمام ميسي لـ الهلال السعودي .. ونجم الزمالك يهاجم كهربا

فيديوهات فاضحة.. علاقة محرمة بين شاب وفتاة بدأت في النيابة وانتهت بمفاجأة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ