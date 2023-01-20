انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

خطف فريق أهلي جدة السعودي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، صفقة من العيار الثقيل من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووصل البرازيلي ماركوس آمارال هداف الدوري الصيني، إلى جدة تمهيداً للإنضمام إلى الأهلي السعودي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت مؤخراً إلى التعاقد مع اللاعب أمارال بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السعودي الذي أوصى ناديه بضرورة ضم اللاعب، مؤكدًا اقتناعه الشديد بقدراته التهديفية.

صفقة الأهلي

يذكر أن بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى أن البرازيلي ماركوس أمارال هداف الدوري الصيني اقترب من الانضمام إلى الأهلي.