موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي في مباراة الزمالك

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول من المشاركة أمام الزمالك في مباراة الغد.

ويتواجد كهربا في قائمة فريق الأهلي لمواجهة الزمالك، غداً في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان كهربا قد شارك في المباراة الماضية أمام سموحة، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، ونجح في قيادة المارد الأحمر إلى النهائي بعد تسجيله هدف وصناعة 2 آخرين.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والزمالك

ويتصدر النادي الأهلي جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.