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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسماء مدوية.. غياب 19 لاعبا عن مواجهة الزمالك والأهلي في الدوري

صدى البلد

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة الزمالك والأهلي، والتي ستجمع بين الفريقين غداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وهناك العديد من الغيابات والإصابات في كلا من الفريقين (الزمالك والأهلي) قبل خوض لقاء القمة.

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ويغيب عن الزمالك كلا من محمود حمدي الونش للإصابة، وإبراهيما نداي وعبدالله جمعه وأحمد فتوح لعدم الجاهزية، محمد طارق وحسام أشرف ويوسف حسن لأسباب فنية.

بينما يغيب عن الأهلي أمام الزمالك كلا من محمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو وعمرو السولية وبيرسي تاو ومصطفى سعد ومحمد مغربي ومحمد أشرف وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

وشهدت قائمة الزمالك مفاجأة قوية بإستمرار غياب الثنائى أحمد فتوح وعبدالله جمعة ظهيرى الفريق منذ طلبهما عدم خوض لقاء الداخلية فى الجولة الثانية عشر للدورى.

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