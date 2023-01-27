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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتراجع بشدة متجه لأدنى مستوى في 9 أشهر

الدولار يتراجع بشدة
الدولار يتراجع بشدة متجهاً لأدنى مستوى في 9 أشهر

انخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو، وسط توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن في الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة بنسبة تصل إلى مثلي معدل رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع الدولار مقابل الين الياباني مع مراهنة المتعاملون على أن تشديد بنك اليابان سياسته النقدية لا يزال وشيكا.

ونزل الدولار 0.43 % إلى 129.65 ين في المعاملات المبكرة، بعد بيانات كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان تسارع ليقترب من أعلى مستوى في 42 عاما هذا الشهر، مما يكثف الضغوط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيزات.

وخلال الأسبوع استقر الدولار مقابل الين بعد التقلب بين الخسائر والمكاسب.

وعلى النقيض يتجه اليورو صوب الارتفاع 0.4 % منذ الجمعة الماضية في ثالث أسبوع على التوالي للمكاسب. وصعد 0.07 % إلى 1.08975 دولار خلال اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والين والجنيه الإسترليني، 0.04 % إلى 101.70 ليصبح على مسار الانخفاض بنسبة 0.28 % خلال الأسبوع. وسيكون هذا ثالث تراجع أسبوعي له على التوالي.

ويتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي مقابل الدولار، وصعد 0.1 %. واستقر يوم الجمعة عند 1.2411 دولار.

كما صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.11 % إلى 0.71225 دولار ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أشهر بلغه يوم الخميس عند 0.71425 دولار.

وخلال الأسبوع ارتفع الدولار الأسترالي 2.17 %، ويتجه نحو تحقيق أعلى زيادة أسبوعية منذ مطلع نوفمبر.

 

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