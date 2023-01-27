موسيماني يقترب من خطفة صفقة تونسية من الزمالك

أكد تقرير صحفي، اقتراب التونسي إلياس الجلاصي، لاعب فريق المصري البورسعيدي، من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وذكر موقع "footballtunisien"، أن إلياس الجلاصي رفض فكرة العودة إلى الدوري التونسي عبر بوابة الاتحاد المنستيري، في ظل اهتمام الزمالك وأهلي جدة السعودي بالتعاقد معه.



وأضاف الموقع، أن الجلاصي بات قريبا من الانضمام إلى أهلي جدة السعودي، والذي يقوده المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

تلقينا عرضا رسميا من أهلي جدة



وقال وكيل إلياس الجلاصي:" تلقينا عرضا رسميا من أهلي جدة، وردنا كان التفاوض مع إدارة المصري مباشرة، وفي حال الموافقة سينضم اللاعب إلى الأهلي السعودي".