عبدالله جمعة و فتوح.. مفاجأة سارة لـ عشاق الزمالك قبل لقاء فيوتشر

عرضت القناة الأولي تقرير فيديو أن استعداد نادي الزمالك لـ الدوري، ولقاء فيوتشر.

وأوضحت القناة أن ثاني الزمالك عبدالله جمعة و أحمد فتوح، عادوا لـ التدريبات، بالفقرات الفنية و الخطيطة.

وكشفت القناة أن الثانى قد انتهوا من البرنامج التأهيلية والبدني لهم بالفترة الماضية، ويشاركون فى التدريبات.

وفى وقت سابق علق الكابتن جمال الزهيري الناقد الرياضي، على ما يثار بشأن تعاطي بعض لاعبي الزمالك لـ المنشطات، وقال :" ما أثير بشأن عبدالله جمعة وأحمد فتوح لاعبي الزمالك، ليست منشطات بل هى مواد مخدرة “ حشيش”.

وقال الناقد الرياضي، إن هذا الكلام خرج من داخل نادي الزمالك، بالوقائع، موضحًا أنه لم يقوم بأحد باتهام اللاعبين.

وأضاف، أن عبدالله جمعة، وفتوح خرجا من القائمة الخاصة بالزمالك، خوفًا من إجراء تحليل المنشطات.

وأشار إلى أن لجنة من الزمالك حصلت على عينات، لكن لم تخرج نتيجة العينات حتى الآن، لكن بشكل عام هذا الكلام خرج من نادي الزمالك.