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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشباب يواصل التدريب بالإسماعيلية استعداد لأمم أفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر ، تدريباته اليومية بمعسكره المغلق المقام حاليا بالإسماعيلية استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين منتخب الشباب أمس الخميس  استخدام تقنية GPS لتعقب اللاعبين وقياس مجهود وأداء كل لاعب و استخراج المعدلات والبيانات البدنية والحيوية، بجانب تحديد التمركز للاعبين داخل الملعب، كما تم استخدام تقنية Polar  للتعرف على معدل ضربات القلب، وكمية السعرات الحرارية المستهلكة لكل لاعب، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب .

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برنامج إعداد منتخب الشباب

في السياق ذاته، تواجد حمادة أنور مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم في المران للتنسيق مع الكابتن محمود جابر بشأن مستجدات  برنامج إعداد المنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا في ضوء اهتمام مجلس إدارة الاتحاد بالتواصل المستمر مع منتخب الشباب لتوفير كافة احتياجاته قبل البطولة المرتقبة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، شادي الجيلاني محلل أداء ، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبد الجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد إيهاب إداري ، علاء سعيد مسؤول المهمات.
 

منتخب الشباب محمود جابر بطولة أمم إفريقيا حمادة أنور الاتحاد المصري لكرة القدم كرم مرسي

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